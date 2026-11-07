Ayuntamiento de Irapuato aprueba Ley de ingresos 2027

Irapuato, Guajuato.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias irapuatenses y mantener el acceso gratuito a espacios de recreación y deporte, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos y el pronóstico de disposiciones administrativas para el ejercicio fiscal 2027, que contempla una proyección de ingresos de 4 mil 173 millones de pesos.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, explicó que estos recursos se destinarán a la ejecución de obras y la prestación de servicios que demanda la ciudadanía, además de contemplar incentivos fiscales para apoyar a las y los contribuyentes.

“Acabamos de aprobar la Ley de Ingresos y el pronóstico de disposiciones administrativas para el ejercicio 2027, un proyecto que establece ingresos de 4 mil 173 millones de pesos que serán aplicados para la ejecución de obras y de servicios que nos demanda la ciudadanía”, señaló.

Entre los principales beneficios contemplados en la propuesta destaca el programa de descuentos por pronto pago del impuesto predial. Durante enero, quienes realicen su contribución a través de medios electrónicos obtendrán un descuento del 14%; en febrero será del 12%. Para quienes efectúen su pago en cajeros o establecimientos autorizados, los descuentos serán del 12% en enero y del 10% en febrero.

Asimismo, se contempla mantener la cuota mínima del impuesto predial para personas adultas mayores y personas con discapacidad, además del acceso gratuito a espacios emblemáticos de la ciudad, como el Parque Irekua, el Parque Ecológico de Irapuato y el Mega Parque. De igual manera, continuará la gratuidad en las unidades deportivas municipales durante los fines de semana.

La Presidenta Municipal destacó que estas medidas tienen como propósito facilitar el acceso de las familias a espacios de convivencia, recreación y activación física, como la entrada gratuita al parque Irekua toda la semana y a las Unidades Deportivas, durante los fines de semana.

“Para nosotros es muy importante el esparcimiento, que todos tengan acceso a estas actividades de recreación y de deporte y por eso es que estamos planteando esta gratuidad”, expresó.

En cuanto a los ajustes previstos para el próximo ejercicio fiscal, la propuesta considera un incremento general del 3.5% respecto a 2026 en tablas, tarifas y cuotas. En el caso particular de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), se contempla la aplicación de un factor de recuperación mensual equivalente a 0.6.

Finalmente, Lorena Alfaro García informó que el proyecto será enviado al Congreso del Estado de Guanajuato para su revisión y, en su caso, aprobación.