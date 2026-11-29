Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista identificado como Luis Sánchez perdió la vida durante un accidente registrado alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo, cuando circulaba por el paso a desnivel de Obregón, en dirección al bulevar Solidaridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba a bordo de una motocicleta y sufrió el accidente al subir el paso a desnivel, a la altura del cruce semaforizado.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el percance en el que perdió la vida el motociclista.

Tras lo ocurrido, la zona fue acordonada y elementos de Tránsito Municipal cerraron la circulación vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.