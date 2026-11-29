Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que la movilización policial registrada la mañana de este domingo en Villas de Irapuato se originó por reportes ciudadanos de escándalos y presuntas detonaciones de arma en un domicilio de Paseo del Llano.

De acuerdo con el informe preliminar, vecinos reportaron ruidos y disturbios desde la madrugada, además de posibles detonaciones.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detonaciones ni personas detenidas.