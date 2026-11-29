Guanajuato.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en el estado, elementos de la 16/a. Zona Militar establecieron puntos de distribución de café y pan para apoyar a la población civil.

La acción se realiza como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, mediante el cual personal militar brinda apoyo a los habitantes ante las condiciones climáticas.

Estas actividades se llevaron a cabo la noche del sábado, con el objetivo de ofrecer bebidas calientes y alimentos a las personas que lo requieren durante las jornadas de frío.