Pénjamo, Guanajuato.- Familiares de Juan Ramírez Hernández, conocido en Pénjamo y en el gremio musical como Juanito “El puma”, confirmaron su lamentable fallecimiento. Don Juanito fue un gran músico del grupo Trova Puma.

Su hija, Ibeth, compartió el pasado viernes que el penjamense había sido llamado por el creador.

El acordeonista será recordado por su legado de composiciones propias y por su entrega a la música. Sus seres queridos destacaron que además de amenizar eventos con su esencia en la trova, su carisma, alegría y amor por su familia lo hicieron ganarse el cariño de muchas personas.

Sus restos serán velados este 21 de noviembre en las capillas de funerales Cortés del Regional. Así mismo la misa de cuerpo presente será el domingo 22 a la 1 de la tarde en el templo de la virgen de Los Remedios. Enseguida se llevará a cabo la ceremonia de inhumación en el panteón municipal.