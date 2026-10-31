Hombre mata a su madre dentro de una vivienda en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer de la tercera edad, identificada de manera preliminar como Lupita, fue asesinada la noche del viernes al interior de su vivienda, ubicada en la colonia San Pedro, en Irapuato. De acuerdo con los primeros reportes, su hijo, identificado como Héctor Emmanuel Martínez, sería el presunto responsable del crimen y habría escapado del lugar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:15 de la noche, en un inmueble situado en la esquina de las calles Saltillo y San Antonio, donde se reportó una agresión contra la mujer.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio y encontraron a la víctima sin vida en el interior de la vivienda, cuya fachada es de dos pisos y de color anaranjado.

De acuerdo con las versiones preliminares, la mujer habría sido atacada con un arma blanca; sin embargo, también trascendió otra versión que señala que pudo haber sido asfixiada con el bastón que utilizaba para desplazarse.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente cuál fue el mecanismo de la agresión, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Los primeros reportes señalan a Héctor Emmanuel Martínez, hijo de la víctima, como el presunto responsable. Después de los hechos, habría huido con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para resguardar el lugar, mientras se esperaba la intervención de las autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.