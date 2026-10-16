Designan directora interina en prepa de Pénjamo tras protestas

Pénjamo, Guanajuato.- Luego de las protestas estudiantiles por presunto acoso y violencia en la preparatoria oficial de Pénjamo, se anunció a María del Carmen Moreno Frías como directora interina, sustituyendo a Gerardo Fuentes Cordera. El exdirector fue señalado por los manifestantes por desestimar las denuncias expuestas por los alumnos.
Acoso y amenazas: “renuncia” del director de la Prepa UG de Pénjamo
Como parte de uno de los puntos del pliego petitorio que entregaron los jóvenes a las autoridades académicas, se exigía “suspensiones o destituciones académicas y laborales para todo el personal u órgano personal de la UG que actúe como encubridor, ignore deliberadamente las quejas o dilate los procesos de justicia institucional”. Con la ‘renuncia’ del director en turno, estudiantes y docentes, pero sobre todo los primeros, esperan que se cumplan los acuerdos para un entorno escolar seguro.
La nueva titular inició sus labores desde el 15 de octubre y será titular hasta el 14 de enero del 2027.
“Estoy cierto, que su valiosa colaboración con esta encomienda contribuirá satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos y metas de nuestra Universidad de Guanajuato”, comunicó el director del Colegio de Nivel Superior a nivel estatal, Juan Antonio Sánchez Márquez.