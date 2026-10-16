Designan directora interina en prepa de Pénjamo tras protestas

Pénjamo, Guanajuato.- Luego de las protestas estudiantiles por presunto acoso y violencia en la preparatoria oficial de Pénjamo, se anunció a María del Carmen Moreno Frías como directora interina, sustituyendo a Gerardo Fuentes Cordera. El exdirector fue señalado por los manifestantes por desestimar las denuncias expuestas por los alumnos.

Como parte de uno de los puntos del pliego petitorio que entregaron los jóvenes a las autoridades académicas, se exigía “suspensiones o destituciones académicas y laborales para todo el personal u órgano personal de la UG que actúe como encubridor, ignore deliberadamente las quejas o dilate los procesos de justicia institucional”. Con la ‘renuncia’ del director en turno, estudiantes y docentes, pero sobre todo los primeros, esperan que se cumplan los acuerdos para un entorno escolar seguro.

La nueva titular inició sus labores desde el 15 de octubre y será titular hasta el 14 de enero del 2027.

“Estoy cierto, que su valiosa colaboración con esta encomienda contribuirá satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos y metas de nuestra Universidad de Guanajuato”, comunicó el director del Colegio de Nivel Superior a nivel estatal, Juan Antonio Sánchez Márquez.