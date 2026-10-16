León podría perder obra millonaria del puente del bulevar Aeropuerto

León, Guanajuato.- El Municipio de León no acreditó la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios para concretar la construcción del puente vehicular del bulevar Aeropuerto, pese a que el plazo establecido por el Gobierno de Guanajuato venció el 15 de octubre.

La obra contempla una inversión estatal de 434.8 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Obra Pública, aún hay trámites pendientes relacionados con la liberación del derecho de vía, un procedimiento de expropiación, autorizaciones ambientales y observaciones al análisis costo-beneficio.

¿Qué falta para construir el puente del bulevar Aeropuerto?

El principal pendiente es acreditar la totalidad de los terrenos necesarios para ejecutar la obra. Aunque la liberación del derecho de vía registra un avance aproximado del 99%, el Municipio aún debe acreditar dos superficies de 166.42 y 490.86 metros cuadrados ante la Secretaría de Obra Pública.

La dependencia señaló que, para formalizar el contrato de una obra financiada con recursos de deuda pública, es indispensable contar con la posesión de todos los terrenos y con los elementos jurídicos que permitan acreditar la propiedad de los inmuebles.

Además, el predio de 490.86 metros cuadrados continúa sujeto a un procedimiento de expropiación. La solicitud municipal fue presentada ante la Secretaría de Gobierno hasta enero de 2026, por lo que el trámite todavía no concluye.

También están pendientes las autorizaciones municipales en materia ambiental, incluidos los trámites relacionados con el arbolado urbano, así como observaciones técnicas al análisis costo-beneficio del proyecto.

Gobierno estatal fijó el 15 de octubre como plazo

La Secretaría de Obra Pública informó que, mediante un oficio del 11 de agosto de 2026, recibido por el Municipio el día 12 de ese mes, notificó formalmente los requisitos pendientes y estableció el 15 de octubre como fecha límite para acreditar la liberación del derecho de vía.

El Gobierno estatal precisó que el 30 de noviembre es la fecha límite para comprometer los recursos del financiamiento, pero aclaró que ese plazo no sustituye ni amplía el establecido para acreditar los requisitos relacionados con los terrenos.

Aunque la legislación permite iniciar una licitación mientras continúan las gestiones para liberar los predios, la formalización del contrato requiere acreditar previamente la posesión de todos los inmuebles necesarios. Por ello, iniciar el procedimiento de licitación no garantiza que el contrato pueda firmarse a tiempo para comprometer los recursos.

Por su parte, el Gobierno del Estado indicó que avanzó en las etapas técnicas bajo su responsabilidad, incluida la validación del proyecto ejecutivo desde el 12 de marzo de 2026, así como diversas autorizaciones federales y estatales.

Estado mantiene disposición para concretar la obra

El Gobierno de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció la importancia del puente para mejorar la movilidad en León y las gestiones realizadas por el Municipio para impulsar el proyecto.

Sin embargo, señaló que la obra requiere el cumplimiento oportuno de las condiciones jurídicas, técnicas y administrativas de todas las instancias involucradas.

La administración estatal reiteró que, mientras no se acredite la posesión de la totalidad de los terrenos y los elementos jurídicos correspondientes, no existen las condiciones necesarias para formalizar el contrato que permita comprometer los recursos y ejecutar la construcción.

Finalmente, el Gobierno estatal afirmó que mantiene su disposición a la coordinación con el Municipio de León y que las determinaciones sobre esta inversión serán comunicadas oportunamente por los canales institucionales.