Acoso y amenazas: “renuncia” del director de la Prepa UG de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Estudiantes de la Preparatoria Oficial de Pénjamo “lograron” la salida del director, Gerardo Fuentes Cordera, anunciada por el Colegio del Nivel Medio Superior en un comunicado fechado el 14 de octubre. Los “afectados”, habían denunciado presuntos casos de acoso sexual, amenazas, bullying y violencia de género dentro del plantel, y habían acusado a la dirección de haberlos minimizado o ignorado.

La Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Pénjamo, conocida como la Preparatoria Oficial y perteneciente a la Universidad de Guanajuato (UG), vivió una de sus semanas más tensas, cuando una alumna de primer semestre y a una profesora recibieron supuestos mensajes intimidatorios, amenazas de tipo sexual y acoso por parte de compañeros de clase.

En redes sociales se difundieron que las amenazas se habrían hecho en un grupo de WhatsApp y provenían de los propios estudiantes, propiciando los protocolos correspondientes, incluida la medida de que la víctima no comparta espacios con quienes la amenazaron.

Hay que señalar que al menos se han presentado cuatro casos de acoso y amenazas ante autoridades universitarias en el último año.

Paso a paso del movimiento estudiantil

Cabe recordar que el lunes 12 de octubre, alrededor de cien estudiantes se manifestaron afuera del plantel, cerraron simbólicamente sus puertas y entregaron al director un pliego petitorio, en el que señalaron a la dirección por omisión y falta de empatía institucional, pidiendo la expulsión de los compañeros señalados como agresores.

Derivado de este momento, las autoridades suspendieron clases y los estudiantes iniciaron un paro, dando un plazo de 48 horas para instalar una mesa de diálogo y a la par el martes 13, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que la Fiscalía abrió una investigación de oficio, ya que hasta ese momento no existía una denuncia formal.

El miércoles 14, a las 10 de la mañana, se instaló la mesa de diálogo, con autoridades de la UG, docentes, estudiantes y algunos padres de familia; mientras un grupo de unos 30 alumnos marchó por calles del centro de Pénjamo con pancartas.

El vocero estudiantil exigió la renuncia inmediata del director, argumentando que el alumnado no se siente seguro, así como la salida de la enlace del programa UGénero en el plantel. Al igual una maestra que acompañó al movimiento señaló que los estudiantes habían sido tratados con burlas por directivos días antes.

Salvador Hernández Castro, en representación de la rectora, explicó que la normativa universitaria no contempla la destitución directa de un funcionario por decisión de una sola autoridad, pero se comprometió a responder por escrito ese mismo día y garantizó que no habría represalias contra los manifestantes.

Entre los acuerdos destacan medidas de protección y acompañamiento legal para las alumnas afectadas ante el Ministerio Público, el seguimiento de la Defensoría de los Derechos Humanos y un canal directo de seguimiento entre los estudiantes y las oficinas centrales de la UG.

Ese mismo 14 de octubre, el Colegio del Nivel Medio Superior emitió el comunicado institucional en el que informa que la persona titular de la dirección deja el cargo, que el jueves 15 se dará a conocer a quien ocupará la dirección de forma temporal y que las clases se reanudan ese día.

Recuento de los hechos

Cronología de lo ocurrido en la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo (UG), con base en reportes de prensa y declaraciones oficiales.

Fecha Qué ocurrió Último año Se presentan ante autoridades universitarias al menos cuatro casos de acoso, bullying y amenazas; los estudiantes acusan opacidad de la dirección en su atención. Viernes 9 de oct. El secretario general de la UG y el director del Colegio del Nivel Medio Superior acuden al plantel para atender a padres de familia, tras la alerta de la madre de una alumna amenazada. Sábado 10 de oct. La rectora Claudia Susana Gómez López confirma el caso de amenazas de tipo sexual contra una estudiante por parte de compañeros y anuncia la activación de protocolos. Lunes 12 de oct. Unos 100 estudiantes protestan a las 9:00, cierran simbólicamente el plantel y entregan su pliego petitorio. Se suspenden clases, inicia el paro y se da un plazo de 48 horas para una mesa de diálogo. Martes 13 de oct. Continúa el paro. La Fiscalía General del Estado anuncia una investigación de oficio por no haber denuncia formal. Miércoles 14 de oct. 10:00 h: mesa de diálogo con autoridades de la UG (unas cuatro horas). Marcha de unos 30 estudiantes. Se exige la renuncia del director y de la enlace de UGénero. Acuerdos: respuesta por escrito, cero represalias, protección y acompañamiento legal a las víctimas. El Colegio del Nivel Medio Superior comunica la salida del director. Jueves 15 de oct. Se reanudan las clases y se dará a conocer a la persona que asumirá la dirección de forma temporal.

Principales exigencias estudiantiles

Renuncia del director del plantel, Gerardo Fuentes Cordera.

Salida de la enlace del programa UGénero en la escuela y nombramiento de otra docente de confianza del alumnado.

Sanciones y expulsión de los estudiantes señalados como agresores.

Protocolos de seguridad efectivos y atención real a las denuncias de acoso y violencia de género.

Garantía de que no habrá represalias contra quienes se manifestaron.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

COMUNICADO INSTITUCIONAL

A toda la comunidad estudiantil de la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo; a las y los integrantes de la comunidad académica:

Por este medio, se hace de su conocimiento que, a partir de hoy, la persona titular de la dirección de la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo deja el cargo.

En el transcurso de mañana jueves se dará a conocer a la comunidad la persona que asumirá la dirección del plantel de manera temporal, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas, así como el adecuado funcionamiento de la institución, en apego a la normativa y a los principios que rigen la vida universitaria.

Esta medida tendrá carácter transitorio y permanecerá vigente en tanto los órganos colegiados competentes inician y llevan a cabo el procedimiento institucional correspondiente para la designación de la nueva persona titular de la Dirección de la Escuela conforme a las disposiciones normativas aplicables.

De esta manera, las actividades académicas se reanudan mañana 15 de octubre.

Reconocemos que los procesos de transición forman parte de la dinámica institucional y requieren de la participación responsable, la disposición al diálogo y la colaboración de quienes integran nuestra comunidad.

En este sentido, hacemos un llamado respetuoso a mantener la unidad, la comunicación y el compromiso compartido con las funciones sustantivas de nuestra Universidad, privilegiando en todo momento el interés institucional y el bienestar de nuestra comunidad estudiantil.

Reiteramos que la continuidad de las actividades académicas, el cumplimiento de los compromisos institucionales y la atención oportuna a las necesidades de estudiantes, docentes y personal administrativo constituyen prioridades durante este periodo.

Agradecemos sinceramente la disposición, comprensión y colaboración de todas y todos. Tenemos la certeza de que, mediante el trabajo conjunto, el respeto a la normativa universitaria y la corresponsabilidad, podremos transitar por esta etapa con institucionalidad, serenidad y sentido de comunidad.

Atentamente

Colegio del Nivel Medio Superior

Universidad de Guanajuato

Pénjamo, Guanajuato. 14 de octubre de 2026

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