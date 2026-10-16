Alcaldesa de Irapuato exige liberar la carretera Irapuato-Salamanca

Lorena Alfaro lanzó un exhorto público tras la “nula respuesta” de Pemex y Guardia Nacional para solucionar el bloqueo de la vialidad por parte de las pipas a la altura de la Ciudad Industrial

Redacción Notus16 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Lorena Alfaro, presidenta de Irapuato, informó que hay una nula respuesta por parte de Pemex y Guardia Nacional respecto a las pipas que generan congestionamiento vial en la carretera Irapuato-Salamanca a la altura de la Ciudad Industrial. La alcaldesa hizo un exhorto público a las autoridades federales y a la empresa para que atiendan situación de raíz.

Las afectaciones de los vehículos que transportan el combustible en la salida de Irapuato llevan más de un mes. La obstrucción de los carriles de la vialidad no sólo provoca tráfico lento, sino que automovilistas han denunciado su preocupación por el riesgo de accidentes.

“Hoy hago un exhorto público para que Pemex resuelva de origen este problema, que Guardia Nacional tome las medidas preventivas para evitar algún accidente y que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detenga las obras de mantenimiento que agravan aún más ésta situación”, dijo Alfaro debido a que, al parecer, no hay una resolución formal.

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