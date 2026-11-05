Organizan en Celaya Noche de bohemia con espíritu de José Alfredo

Celaya, Guanajuato.- En el marco del centenario del natalicio y en la conmemoración de aniversario 103 del fallecimiento del cantautor dolorense José Alfredo Jiménez, en un establecimiento de esta ciudad se llevará a cabo un evento titulado «El espíritu de José Alfredo», que contará con la actuación estelar de Serafín Pérez, vocalista de Rojo Mezcal, en una velada dedicada a la memoria y los temas inmortales del guanajuatense.

El legado musical e histórico del máximo exponente de la canción ranchera en México cobrará vida este viernes 6 de noviembre a las 7:00 P.M. en el establecimiento Barro y Copal, ubicado en la calle Albino García #822 de la Zona de Oro 1.

La iniciativa, presentada bajo el sello de Entre Cajetas, Rebozos y Mezcal, propone un recorrido íntimo matizado por historias, bohemia y canciones que definen la identidad popular.

Como parte de la cobertura especial y con el objetivo de llevar el evento más allá de las paredes del recinto, la velada será transmitida totalmente en vivo a través de una amplia red de plataformas digitales y medios regionales, bajo la conducción de Alex Arroyo. La señal en directo se podrá seguir mediante las páginas de Guanajuato Desconocido, Querétaro Desconocido, San Miguel Desconocido, Metro News, News San Miguel, Noreste de Guanajuato, Noticias Bajío, Diario del Centro y la propia cuenta anfitriona de Entre Cajetas, Rebozos y Mezcal.

Los organizadores recordaron que la entrada al evento es completamente libre con cupo limitado, sujeto al consumo dentro del establecimiento.