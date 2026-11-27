Guanajuato.- Ante el frente frío registrado en Guanajuato, el secretario Jorge Jiménez Lona destacó varios accidentes automovilísticos. El funcionario señaló que la causa podría estar ligada a las lluvias y la poca visibilidad derivada de la neblina en algunos tramos: “tuvimos uno muy grave en Silao-San Felipe, un choque entre varios vehículos de carga”.

El secretario informó que mantendrán a los municipios informados en tiempo real sobre la variación en el clima y las recomendaciones para la ciudadanía. Asimismo, hizo un llamado a los conductores para salir con tiempo y evitar manejar a exceso de velocidad.

Accidentes carreteros

Choque entre dos tráilers sobre la carretera estatal 77 Silao–San Felipe, en el entronque con la federal 45, colonia El Faro hacia San Felipe. El percance dejó al menos una persona sin vida y dos más lesionadas el pasado jueves. Los trabajos de liberación de la zona continuaron hasta hoy viernes.

Accidente en la carretera federal Irapuato–Salamanca, a la altura de Carrizalito, en Irapuato, rumbo a Salamanca.

Afectación en el carril izquierdo por accidente en la carretera federal 45 Silao–León, a la altura de Puerto Interior, en dirección a Silao. Cuatro vehículos protagonizaron una carambola.

Choque en la carretera 90 Abasolo-Irapuato, a la altura de Los Pinos. Un auto se impactó contra el camellón de la vialidad.

Primera tormenta invernal afectará a Guanajuato

La primera tormenta invernal de la temporada llega a Guanajuato con lluvias, temperaturas y fuerte probabilidad de caída de nueve y agua nieve principalmente en zonas altas. Jorge Lona estimó un descenso de temperaturas menor a los 4 grados.

El clima este fin de semana las lluvias y el viento también representan riesgos para quienes circulan por carreteras, brechas y caminos rurales, debido a la reducción de visibilidad, superficies resbaladizas y posibles desprendimientos de tierra o piedras.