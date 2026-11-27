Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), alrededor del 15% de los estudiantes abandona sus estudios, de acuerdo con La Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato Esther Angélica Medina Rivero.

Aunque las becas y los apoyos económicos buscan evitar que los jóvenes dejen las aulas por falta de recursos, el problema tiene otras causas que también preocupan a las autoridades educativas. Medina Rivera señaló que un aproximado, de los 16 mil alumnos que ingresan a los planteles, alrededor de 12 mil concluyen sus estudios, además añadió que esta problemática no es exclusiva de CECyTEG, “Esto es un problema que abarca a nivel nacional, es un problema que por más que se trate de atender no se ha podido resolver”.

Rezago educativo

El rezago educativo presenta dificultades para algunos estudiantes que no cuentan con los conocimientos básicos necesarios para continuar con su formación académica, esta situación puede complicar su adaptación al nivel medio superior y afectar su desempeño durante la preparatoria.

La participación de los padres es importante

Otro de los factores señalados es la falta de acompañamiento familiar, la participación de madres y padres de familia resulta importante para detectar problemas escolares a tiempo y evitar que los jóvenes pierdan el interés en continuar estudiando.

Mayor preocupación en turnos vespertinos

Los turnos vespertinos representan otro desafío para la permanencia de los alumnos, debido a las condiciones que enfrentan algunos estudiantes para asistir a clases y regresar a sus hogares de manera segura.

Cumplir 18 años influye en el abandono escolar

La maestra Esther Angélica Medina Rivero señaló que otro de los factores que influye en la deserción escolar es que algunos estudiantes, al cumplir la mayoría de edad, consideran que ya tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y optan por dejar la preparatoria, explicó que esta situación se presenta principalmente entre el quinto y sexto semestre, cuando los jóvenes están cerca de concluir su formación académica.

En algunos casos, los estudiantes deciden incorporarse al mundo laboral para comenzar a generar sus propios ingresos, otros optan por migrar a Estados Unidos en busca de oportunidades.

Ante este panorama, el reto para el CECyTEG consiste en fortalecer las estrategias de seguimiento académico y atención a los estudiantes, con el objetivo de reducir el abandono escolar y lograr que más jóvenes concluyan su preparatoria.