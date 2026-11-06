Abren registro para subsidio eléctrico agrícola 2027; vence el 18 de diciembre

Guanajuato.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estableció los requisitos y plazos para que productores agrícolas puedan acceder al subsidio de la cuota energética correspondiente al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola (PEUA) 2027.

El periodo para realizar los trámites de inscripción y reinscripción será del 3 de noviembre al 18 de diciembre de 2026, en las ventanillas de Agricultura. Quienes concluyan el proceso durante esas fechas podrán recibir el subsidio a partir del 1 de enero de 2027.

De acuerdo con los criterios establecidos para el próximo ejercicio fiscal, las personas productoras que estén activas en el padrón del PEUA 2026, hayan realizado su inscripción, reinscripción o reincorporación y cuenten con su expediente completo y actualizado quedarán inscritas automáticamente, previa validación de las Oficinas de Representación de Agricultura en los estados.

¿Quiénes deben realizar la reinscripción al PEUA 2027?

El trámite estará dirigido a productores que necesiten reinscribirse debido a situaciones relacionadas con la vigencia de sus títulos de concesión de aguas nacionales.

También deberán acudir a las ventanillas quienes no hayan formado parte del padrón 2026, pero hayan presentado oportunamente una solicitud de prórroga de su concesión y todavía no cuenten con una resolución.

Para estos casos, el periodo de atención será del 3 de noviembre al 18 de diciembre de 2026.

Subsidio se aplicará sin retroactividad

La Conagua informó que los productores que concluyan su trámite dentro del periodo establecido podrán recibir el apoyo desde el 1 de enero de 2027.

Sin embargo, quienes realicen la gestión después del 18 de diciembre recibirán el subsidio a partir de la fecha en que efectúen el trámite, sin que se realicen ajustes retroactivos.

Con estas acciones, la Conagua, a través de su Dirección Local Guanajuato, busca facilitar el acceso de las personas productoras agrícolas al subsidio energético y mantener la coordinación con las dependencias participantes para dar continuidad a los apoyos destinados a las actividades del campo.

Las personas interesadas deberán mantenerse informadas mediante los canales oficiales de Conagua, Agricultura y CFE, así como atender las indicaciones de las ventanillas correspondientes.