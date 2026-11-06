Cerrarán calles del centro de Irapuato este sábado

Irapuato, Guanajuato. Varias calles del centro de Irapuato se cerrarán a la circulación este sábado 7 de noviembre, de las 18:00 a las 20:00 horas, por la Carrera Nocturna COMUDAJ 2026.

De acuerdo con la información de las autoridades municipales, la competencia tendrá tres recorridos: 650 metros, 3 kilómetros y 7 kilómetros; todos saldrán y llegarán al andador Sor Juana Inés de la Cruz.

La ruta de 650 metros ocupará el andador Sor Juana Inés de la Cruz, la avenida Revolución y las calles Álvaro Obregón y Juárez.

Los recorridos de 3 y 7 kilómetros pasarán por la avenida Revolución y las calles Ramón Corona, Manuel Doblado, Díaz Ordaz, Torres Landa, Guerrero y Juárez. Las vialidades se reabrirán de forma gradual conforme avance la carrera.

Alternativas para recorrer la ciudad

Como alternativas, se recomienda circular por el bulevar Solidaridad, la Calzada Guadalupe e Insurgentes, Paseo Irapuato, los bulevares Mariano J. García y Casimiro Liceaga y la avenida Primero de Mayo.

La recomendación para conductores es salir con anticipación y evitar el primer cuadro de la ciudad durante el horario de la competencia. Quienes usen transporte público deben prever posibles desvíos en las rutas que cruzan el centro.