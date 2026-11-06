Cerrarán calles del centro de Irapuato este sábado

Los cierres serán de las 18:00 a las 20:00 horas del 7 de noviembre; salida y meta estarán en el andador Sor Juana Inés de la Cruz

Redacción Notus6 noviembre, 2026
Carrera nocturna en Irapuato

Irapuato, Guanajuato. Varias calles del centro de Irapuato se cerrarán a la circulación este sábado 7 de noviembre, de las 18:00 a las 20:00 horas, por la Carrera Nocturna COMUDAJ 2026.

De acuerdo con la información de las autoridades municipales, la competencia tendrá tres recorridos: 650 metros, 3 kilómetros y 7 kilómetros; todos saldrán y llegarán al andador Sor Juana Inés de la Cruz.

La ruta de 650 metros ocupará el andador Sor Juana Inés de la Cruz, la avenida Revolución y las calles Álvaro Obregón y Juárez.

Los recorridos de 3 y 7 kilómetros pasarán por la avenida Revolución y las calles Ramón Corona, Manuel Doblado, Díaz Ordaz, Torres Landa, Guerrero y Juárez. Las vialidades se reabrirán de forma gradual conforme avance la carrera.

Alternativas para recorrer la ciudad

Como alternativas, se recomienda circular por el bulevar Solidaridad, la Calzada Guadalupe e Insurgentes, Paseo Irapuato, los bulevares Mariano J. García y Casimiro Liceaga y la avenida Primero de Mayo.

La recomendación para conductores es salir con anticipación y evitar el primer cuadro de la ciudad durante el horario de la competencia. Quienes usen transporte público deben prever posibles desvíos en las rutas que cruzan el centro.

Redacción Notus6 noviembre, 2026

Redacción Notus

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