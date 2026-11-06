Carlos “N” pasará 6 años de prisión por violación en León

León, Guanajuato.- Un hombre identificado como Héctor Carlos “N” fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión por el delito de violación, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditara su responsabilidad en hechos ocurridos en la colonia Parques de San Juan, en León.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió la tarde del 15 de abril de 2026, alrededor de las 19:00 horas, cuando la víctima caminaba por el bulevar Vicente Valtierra y fue interceptada por el ahora sentenciado.

Mediante amenazas de muerte, el hombre obligó a la víctima a trasladarse a un terreno baldío, donde cometió el delito.

Ante las pruebas y diligencias presentadas por el Ministerio Público, Héctor Carlos “N” aceptó los cargos que se le imputaron.

Además de la pena de prisión, el juez determinó que deberá pagar una multa económica y cubrir la reparación integral del daño en favor de la víctima.