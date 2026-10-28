Capacitan a 25 comerciantes de Manuel Doblado en higiene y manejo de alimentos

Manuel Doblado, Guanajuato.- Ante la conmemoración del Día de Muertos, 25 comerciantes de Manuel Doblado recibieron capacitación sobre el manejo adecuado y la preparación higiénica de alimentos, como parte de las acciones para reforzar la seguridad de los productos que ofrecerán los días 1 y 2 de noviembre.

La actividad comenzó a las 10:30 de la mañana y fue organizada en coordinación por la Dirección de Fiscalización y la Jurisdicción Sanitaria No. 8, cuyos representantes estuvieron a cargo de impartir la charla.

El objetivo fue que las y los comerciantes que venderán alimentos durante estas fechas ofrezcan productos preparados conforme a las medidas de higiene recomendadas por la jurisdicción sanitaria, tanto antes como durante su elaboración.

Durante la capacitación, que se extendió hasta poco después del mediodía, se abordaron medidas de higiene relacionadas con el personal, la limpieza de los establecimientos y los utensilios de preparación, así como el manejo y la calidad de los insumos y las materias primas.

También se explicó la importancia de la desinfección, la conservación de los alimentos de acuerdo con su fecha de caducidad y origen, y los procedimientos de preparación para evitar contaminantes.

Además, el personal encargado de impartir la charla recordó la importancia de no vender cigarros ni bebidas alcohólicas a menores de edad, así como evitar la comercialización de medicamentos, plaguicidas y productos caducos.

El director de Fiscalización, Jerónimo Gutiérrez, explicó que estas capacitaciones buscan que las y los comerciantes conozcan medidas de seguridad e higiene que puedan aplicar de manera permanente en sus negocios, con el propósito de mejorar la calidad de sus productos y proteger la salud de sus clientes.

Entre las personas participantes estuvieron comerciantes dedicados a la venta de tacos, pizzas, botanas, pan y alfeñiques, entre otros productos. Los asistentes se mostraron satisfechos con la explicación y señalaron que conocer prácticas como el uso correcto de la cloración representa una oportunidad para cuidar su salud y la de sus clientes.

Durante la actividad también se resolvieron inquietudes relacionadas con las medidas de higiene y el manejo adecuado de los alimentos.