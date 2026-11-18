Irapuato, Guanajuato.- Un total de 41 nuevos policías se incorporarán a la Policía Municipal de Irapuato, luego de graduarse de la Generación 52 de la Academia de Formación y Profesionalización en Seguridad Ciudadana. Los nuevos elementos, 22 mujeres y 19 hombres, se integrarán a las labores de proximidad para fortalecer la seguridad en el municipio.

Rinden homenaje a cadete fallecida

La ceremonia fue encabezada por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, y contó con la presencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, autoridades municipales, integrantes de la corporación y familiares de los graduados.

Durante el evento se guardó un minuto de silencio en memoria de la cadete Jessica Abril Rocha Esquivel, tras su fallecimiento. La alcaldesa expresó sus condolencias a sus familiares.

En su mensaje, Lorena Alfaro reconoció la valentía y vocación de servicio de las y los graduados. También los exhortó a desempeñar sus funciones con profesionalismo, empatía y respeto a los derechos humanos.

“Queremos pedirles cercanía, profesionalismo en el ejercicio de sus funciones, no perder la empatía, ponernos en los zapatos del ciudadano al que hoy hemos decidido proteger”, expresó.

Cadetes superaron las horas mínimas de formación

Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, destacó que la incorporación de esta generación representa un avance en el fortalecimiento de la corporación.

Señaló que con estos nuevos elementos se supera el compromiso de incrementar la capacidad policial y consolidar una institución con valores, preparación y vocación de servicio.

En representación de sus compañeros, la cadete Ana Concepción Mares Pérez expresó el compromiso que asumen al concluir su preparación y comenzar su labor como policías.

“Hoy damos el primer paso en una profesión que exige compromiso, valor y vocación de servicio, entendiendo que ser policía significa servir, proteger y respetar los derechos humanos”, manifestó.

La formación de la Generación 52 superó las mil 80 horas establecidas como mínimo en el Programa Rector de Profesionalización, al alcanzar mil 174 horas de clases, además de 160 horas de prácticas en campo.

Durante su preparación, las y los cadetes también recibieron una beca económica, seguridad social mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uniformes y alimentación supervisada por un profesional en nutrición. Además, tuvieron acceso a las instalaciones deportivas del CIPOL.

Con la incorporación de estos 41 elementos, el Gobierno Municipal busca fortalecer el estado de fuerza de la Policía de Irapuato y mejorar la atención a la ciudadanía mediante una corporación más preparada y cercana a las familias.

Estas acciones forman parte de los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.