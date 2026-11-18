Irapuato, Guanajuato.- Tras días de búsqueda de la irapuatense Jessica Abril Rocha Esquivel se confirmó su localización sin vida, ante los presuntos señalamientos de asesinato, piden justicia. Aparentemente, el cuerpo de la joven cadete había sido encontrada el mismo día en que dejaron de tener contacto con ella; apenas este martes el hecho fue notificado por las autoridades.

¿Quién era Jessica Abril?

Jéssica Abril tenía 19 años y estaba a punto de graduarse como policía en la Academia de Formación y Profesionalización en Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI).

De acuerdo con información extraoficial, la joven era hija de una elemento llamada Clitlalic. Supuestamente, la oficial fue ultimada en 2018.

Caso de su desaparición

Su familia reportó su desaparición el 6 de noviembre, por lo que se activó el Protocolo Alba para dar con su paradero. Los seres queridos de Jessica Abril la seguían buscando al parecer hasta el día en que se reveló su muerte.

Pese a que no se ha esclarecido la manera en la que se localizó sin vida en el Libramiento Norte, circula una versión en la que se apunta a un supuesto homicidio.

“Lorena Alfaro que no quede impune la muerte de tu cadete de policía Jessica abril Rocha Esquivel que hoy no recibió su reconocimiento, todos se van. A festejar como si nada hubiera pasado y su familia preparando todo para la entrega su cuerpo y su funeral y en esa graduación te faltó Abril tu cadete que no metería que le pagarán su vida y sus sueños por qué eres era su sueño servir y salvar a las personas Pero a ella nadie la salvo”, expresó Zuleymi Lara, quien también compartió un agradecimiento a la comunidad por la ayuda de su búsqueda. La mujer mencionó que sus familiares presuntamente no fueron invitados a la graduación.

Por ello, bajo la consigna “Justicia para Abril”, habitantes del municipio exigen que su muerte no quede impune.