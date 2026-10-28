Tragedia en San José de Llanos: mueren tres mujeres intoxicadas con gas

Guanajuato, Guanajuato.- La histórica comunidad de San José de Llanos, de donde Miguel Hidalgo saliera para tomar la ciudad de Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, ahora es noticia por una tragedia: tres mujeres murieron intoxicadas con gas LP.

La gente de esta localidad se conmocionó esta mañana. Tres de sus habitantes, mujeres de 52, 58 y 78 años de edad, fueron localizadas sin vida en una casa a consecuencia de intoxicación por gas LP.

Al arribar los cuerpos de emergencia, paramédicos valoraron a las tres mujeres, quienes ya no presentaban signos de vida.

Habitantes de la comunidad llamaron a cuerpos de emergencia ante un intenso olor a gas que salía de una de las casas.

Al lugar acudieron la motobomba 8802 y la ambulancia R3 del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a cargo del bombero Adrián Ortega y y el teniente Jorge Carrillo.

Inspeccionaron el inmueble y localizaron una fuga considerable en la manguera que conecta la estufa con la instalación de gas, en el área de cocina. En el exterior se encontraban dos cilindros de gas LP de 30 kilogramos, los cuales fueron cerrados como medida preventiva.

Tras realizar labores de ventilación mecánica para eliminar la acumulación de gas, los bomberos concluyeron los trabajos y el lugar quedó bajo resguardo de Seguridad Pública. Al entrar elementos de la corporación policiaca vieron los cueros de las mujeres en una de las habitaciones.

Los paramédicos las revisaron sólo para comprobar que habían perdido la vida. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las investigaciones.