Desaparece adolescente de 15 años en Irapuato

Activan Alerta AMBER por Camila Lizeth, fue vista por última vez el lunes 26 de octubre; en una publicación la joven, supuestamente dijo que estaba bien, pero no sabe nada

Redacción Notus28 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Camila Lizeth Mosqueda Arroyo, de 15 años, desapareció en Irapuato y fue vista por última vez el lunes 26 de octubre de 2026. Las autoridades activaron una Alerta AMBER para localizarla; aunque en una publicación hay un mensaje supuestamente de ella, diciendo que está bien.

“Yo Camila Lizeth Mosqueda arroyo salgo a decir kQ estoy bien nadie me tiene secuestrada; si me reintegren con mi mamá me regreso mientras no y mientras no me regresen a una casa hogar; primero me corres Violetita Arroyo y luego están de preocuponas por mi y tu también Eva”, dicen las publicaciones en Alerta Amber.

Según la ficha difundid, Camila mide alrededor de 1.70 metros y pesa unos 63 kilos, tiene cabello negro y lacio y ojos café oscuro; el día que fue vista por última vez, vestía tenis blancos con gris, pantalón de mezclilla azul y blusa color beige.

La irapuatense tiene cicatrices en las muñecas, en el dorso de una mano y en las piernas.

Sabías que…Cualquier persona que tenga información sobre Camila puede comunicarse al número de emergencias 911 o a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Para denuncias anónimas está la línea 089.

Redacción Notus28 octubre, 2026

Redacción Notus

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