“No tenía molestias”: Ma. Elena enfrenta el cáncer de mama tras detectarlo en una revisión

León, Guanajuato.- “Me apareció una bolita en mi seno. No tenía molestias; me lo detectaron en un chequeo”, recuerda Ma. Elena, de 49 años, quien desde hace un año y cuatro meses enfrenta el cáncer de mama.

Su historia comenzó con una revisión médica que permitió identificar una alteración en uno de sus senos. Después de sentir dolor, acudió a recibir atención y le indicaron realizarse una mastografía. El resultado fue positivo y, con ello, inició un proceso que nunca imaginó tener que vivir.

El diagnóstico marcó un cambio en su vida. Desde entonces, ha tenido que afrontar un tratamiento que describe como difícil, tanto por las exigencias físicas como por los momentos en los que ha sentido que atraviesa sola la enfermedad.

Ocho quimioterapias y 15 radiaciones como parte del tratamiento

Ma. Elena relató parte del tratamiento que ha recibido para enfrentar el cáncer de mama.

“Ocho quimioterapias, quince radiaciones y estoy tomando pastillas y quimioterapia”, explicó al describir las sesiones y los medicamentos que forman parte de su atención médica.

Durante este camino, su mamá y sus hermanas se han convertido en un apoyo importante. Su acompañamiento ha sido significativo mientras continúa enfrentando las dificultades que implica vivir con esta enfermedad.

Desde su experiencia, Ma. Elena compartió un mensaje dirigido a otras mujeres, a quienes invitó a no dejar de lado su salud y acudir a los servicios médicos para realizarse revisiones.

“Vayan al centro de salud para que las chequen y, más que nada, que lo hagan por ellas, por su salud”, expresó.

Guanajuato registra 150 nuevos casos de cáncer de mama

De enero a septiembre de 2026, la Secretaría de Salud de Guanajuato registró 150 nuevos casos de cáncer de mama. Durante el mismo año, la dependencia reportó la realización de más de 44 mil mastografías como parte de sus acciones de detección oportuna.

La dependencia invita a las mujeres a acudir a revisiones periódicas y solicitar una valoración médica ante cualquier cambio en sus senos.

La experiencia de Ma. Elena pone de relieve la importancia de atender las alteraciones y buscar orientación médica. Su llamado es a que otras mujeres dediquen tiempo a su salud y acudan a revisión, incluso cuando no presenten molestias.