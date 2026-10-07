Camiones que van a PEMEX “desquician” carretera Irapuato-Salamanca

Camiones que transportan combustible, colapsaron ambos carriles el tramo carretero a la altura de Ciudad Industrial

Esaú González Follow on X 7 octubre, 2026
Decenas de camiones que pretenden ingresar a la terminal de almacenamiento de PEMEX están varados en la carretera.

Irapuato, Guanajuato.- Camiones que transportan combustible, colapsaron ambos carriles el tramo carretero a la altura de Ciudad Industrial de Irapuato. Los transportistas, tienen grandes filas para ingresar a la terminal de almacenamiento de PEMEX y están “varados” en la carretera.

El hecho está ocurriendo en la Carretera Federal 45, tramo Irapuato–Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial y su conexión con la zona urbana con una concentración de unidades destinadas al transporte de combustible.

El gobierno de Irapuato, informó que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se mantiene seguimiento permanente a esta situación y se ha solicitado la intervención de las autoridades competentes, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el texto dice que los camiones han generado afectaciones a la movilidad y factores de riesgo derivados de la concentración de estas unidades con combustible, en una zona cercana a áreas habitacionales y escolares.

Al igual se dijo que la problemática también fue planteada ante la Mesa de Seguridad, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, para su atención y seguimiento coordinado, porque no es la primera ocasión en la que ocurre algo similar.

Camiones que transportan combustible, colapsaron ambos carriles el tramo carretero a la altura de Ciudad Industrial de Irapuato

Esaú González Follow on X 7 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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