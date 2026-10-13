Abraham Sotomayor va por coordinación de Morena en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El diputado Abraham Ramos Sotomayor se registró como aspirante a Coordinador Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Irapuato. Meses antes el morenista señaló su interés por contender en las elecciones de 2027: “aunque a muchos y a muchas no les convenga que llegue como candidato a la presidencia municipal, yo creo que lo vamos a hacer. No daban un peso por Abraham Sotomayor para ser diputado, ahora soy diputado”.

En un video anunció que “está listo” para defender y liderar ducho trabajo en el municipio y afirmó que busca desempeñarse de la mano con la ciudadanía. El postulante ya había mostrado su interés por la alcaldía, destacando el respaldo de Alma Alcaraz, ‘madrina política’ y delegada de Programas para el Desarrollo del Bienestar en el estado.

El diputado se ha pronunciado por la inseguridad de Irapuato y ha realizado llamados desde el congreso para “una verdadera estrategia de seguridad” y exponiendo que las corporaciones de seguridad pública no son suficientes para cubrir la ciudad.

Cabe señalar que el pasado 21 de mayo, el panista Jorge Espadas apuntó al morenista por presuntos vínculos criminales. Tras el ataque armado al primo de Sotomayor, se dio a conocer un supuesto registro de antecedentes penales en su contra.