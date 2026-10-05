Morena en Irapuato: ¿quiénes buscan la candidatura a la alcaldía?

Irapuato, Guanajuato.- Irma Leticia González va al frente de Morena con 43.1% de aceptación, seguida por José “Pepe” Aguirre con 23%, Abraham Sotomayor con 19.2%, Ignacio Morales con 8.8% y Ricardo Gómez con 5.9%, como los posibles aspirantes a la alcaldía de Irapuato.

Una medición de RUBRUM levantada el 30 de julio de 2026 señaló que la intención de voto por partido, el PAN encabeza con 39.5%, seguido por Morena con 31.7%, es decir, que sólo hay 7.8 puntos de diferencia, que podría traducirse a un empate para las alecciones municipales del 2027.

Irma Leticia González Sánchez — la de mayor reconocimiento

Irma Leticia González es el nombre más conocido del morenismo local, ella es licenciada en Odontología y en Derecho, con maestría en Administración Pública, fue regidora de Irapuato (2012-2015), diputada local (2015-2018), directora nacional de Casas de Empeño en Profeco (2018-2021) y presidenta del Congreso de Guanajuato en 2022.

Antes militó en el PRI, partido que dejó para integrarse a Morena, donde ya ha sido candidata a la alcaldía en dos ocasiones; en 2018 por la coalición Morena-PT-PES, y de nuevo en 2024. En marzo de 2025 fue designada titular de la SICT en Guanajuato.

José Javier “Pepe” Aguirre Gallardo

“Pepe” Aguirre es el diputado federal por el distrito 15, con cabecera en Irapuato, es nacido en Irapuato en el año de 1958 y ha construido su carrera en el sector agropecuario; militó en el PRI hasta renunciar en 2017 y fue director del Rastro Municipal.

El antes priista es médico veterinario zootecnista, presidió la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Guanajuato y fue el primer presidente del Sistema Producto Fresa del estado, también ya fue candidato a la alcaldía en 2021.

Aunque el diputado ha sido cauto en decir que no se descarta, pero que no son tiempos para buscar la candidatura y que estará ahí si la gente lo quiere se le ubica en el grupo de Los Prieto (diputado Ernesto Prieto, Cesar Prieto alcalde de Salamanca) y junto con la diputada local Maribel Aguilar.

Carlos Abraham Ramos Sotomayor

El diputado local Carlos Abraham Ramos Sotomayor es el que más abiertamente ha levantado la mano al afirmar que quiere ser presidente municipal porque tiene la capacidad de manejar las riendas del municipio, descartando que sea una estrategia para otro cargo y señaló que la vía más sencilla sería reelegirse.

Abraham Sotomayor también dijo que, de no ser el candidato, respaldará al perfil que designe su partido, reconociendo a Alma Alcaraz como su “madrina política”. El diputado Preside la Comisión de Justicia del Congreso local desde diciembre de 2025 y forma parte del grupo del senador Emmanuel Reyes Carmona.

El diputado ha centrado su discurso en seguridad criticando que el gobierno municipal no ha podido reducir la inseguridad a un tema de percepción, cuando el 92% de la población considera inseguro al municipio.

La violencia también lo tocó de cerca: en febrero de 2026 su cuñado fue atacado a balazos en una pollería propiedad del legislador en la colonia Ernesto Che Guevara, aunque de ese tema fue criticado ampliamente por el diputado Jorge Espadas, al relacionarlo con un narco partido.

Ignacio “Nacho” Morales Rojas — el regidor

El regidor Nacho Morales es licenciado en Derecho, fue director de Asuntos Jurídicos de la Contraloría de Irapuato de 2012 a 2015 y ya había sido regidor en 2018. En el Ayuntamiento actual ha buscado protagonismo presentando una iniciativa para que los integrantes del Cabildo visiten periódicamente las colonias y comunidades que se les asignen, alrededor de 40 por edil.

También ha cuestionado a los que llama “regidores tapaderas” del PAN.

Ricardo Gómez Escalante y otros nombres

Ricardo Gómez Escalante, actual secretario de organización en el partido, aparece dentro del grupo de la llamada élite morenista local, y la encuesta RUBRUM lo mide en el último lugar. Además, el militante Víctor Manuel López Silva manifestó su intención de participar en el proceso interno y dijo que esperará los tiempos y reglas del partido.

En su momento también circuló el nombre de Daniel Díaz Martínez, aunque la dirigente estatal Adriana Guzmán desmintió esos rumores y lo mismo ha sido con el doctor Ignacio Ortiz Aldana que pese a que a hecho algunos videos para “posicionarse” en el grupo morenista al parecer no entraría.

Un partido con fracturas

La competencia interna no es solo de nombres, sino de grupos. Hay señalamientos de que regidores provenientes de la campaña de Irma Leticia no son invitados a los eventos del bloque que integran Pepe Aguirre, Maribel Aguilar, Abraham Ramos Sotomayor, Elvia Aguado e Ignacio Morales.

Desde el año 2018 Morena ha crecido hasta ser la principal fuerza opositora en Irapuato, pero no ha logrado convertir el desgaste del PRI y el PAN en una victoria municipal.