San Miguel de Allende exhibe más de 500 obras de Pedro Friedeberg con entrada gratuita

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende alberga la exposición “Pedro Friedeberg. Hilaridad y Melancolía”, una muestra de más de 500 piezas que recorre siete décadas de trayectoria del artista mexicano y que puede visitarse gratuitamente hasta el 28 de febrero de 2027.

Inaugurada el 10 de octubre, la exposición ocupa tres recintos históricos del Centro de la ciudad: la Galería Casa Diana, la Casa del Mayorazgo de la Canal y el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”.

La muestra reúne esculturas, obra gráfica, objetos, correspondencia y fotografías, además de una recreación del estudio del artista que permite acercarse a distintas etapas de su producción y a su universo creativo.

¿Dónde visitar la exposición de Pedro Friedeberg?

El recorrido está distribuido en tres espacios, cada uno con un núcleo expositivo diferente:

Galería Casa Diana: presenta Privacidad y elegancia, en Recreo 48.

presenta Privacidad y elegancia, en Recreo 48. Casa del Mayorazgo de la Canal: alberga Líneas de fuga, en Canal 4.

alberga Líneas de fuga, en Canal 4. Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”: exhibe Hilaridad y melancolía, en Hernández Macías 75.

Las tres sedes reciben visitantes de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita y la muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2027.

Colaboración institucional para acercar el arte al público

La exposición es resultado de la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Fundación Pedro Friedeberg, Galería Casa Diana, Fomento Cultural Banamex y diversos coleccionistas, con la participación de instituciones estatales y del Gobierno Municipal de San Miguel de Allende.

Durante la inauguración, Tania Castillo de la Peña, directora de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio, destacó la importancia de continuar incorporando proyectos culturales de reconocimiento nacional e internacional.

“Queremos seguir atrayendo proyectos de gran renombre”, expresó ante representantes del sector cultural, al reconocer el trabajo colectivo que permitió concretar la muestra.

Al encuentro asistieron Déborah Chenillo Alazraki, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas del INBAL; Gerardo Cedillo Bolaños, coordinador nacional de Artes Visuales del INBAL; y Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura del Estado de Guanajuato.

También participaron Diana Friedeberg, hija del artista; Michel Blancsubé, curador de arte contemporáneo y escritor francés; y Natalia Pollak Bianchi, directora de Patrimonio y Fomento Cultural de Banamex.

Durante la ceremonia, representantes del INBAL resaltaron la importancia de contar con infraestructura cultural adecuada y señalaron que no hay derechos culturales posibles sin recintos dignos.

Por su parte, Lizeth Galván Cortés reconoció el esfuerzo conjunto para hacer realidad el proyecto: “Juntamos voluntades, planeamos, nos platicamos, nos emocionamos, que también trabajamos muy duro”.

Una muestra vinculada con la historia cultural de San Miguel

La exposición tiene un significado particular para San Miguel de Allende por la relación del artista con la ciudad, cuya vida cultural y patrimonio arquitectónico forman parte de su identidad.

Desde el ámbito municipal, el presidente Mauricio Trejo ha respaldado una agenda cultural orientada a conservar esa identidad y fortalecer la proyección nacional e internacional de la ciudad mediante la colaboración con instituciones y promotores del arte.

La programación contempla actividades para públicos de distintas edades. Los grupos escolares interesados en realizar visitas pueden solicitar información a través del correo electrónico talleres.nigromante@inba.edu.mx.

Con la exposición “Pedro Friedeberg. Hilaridad y Melancolía”, los recintos históricos de San Miguel de Allende abren sus puertas a una muestra que reúne obras, documentos y objetos vinculados con la trayectoria del artista, con acceso gratuito para habitantes de Guanajuato y visitantes.