Abasolo celebrará el Día de Muertos con festival del 29 de octubre al 2 de noviembre

Abasolo, Guanajuato.- El municipio de Abasolo realizará el tercer Festival del Día de Muertos “Una Luz para No Olvidar” del 29 de octubre al 2 de noviembre, con actividades para las familias y el público en general.

El Gobierno Municipal informó que la celebración incluirá música, catrinas y propuestas relacionadas con una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.

El festival busca honrar la memoria de las personas fallecidas, preservar las raíces culturales y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad de la población.

Durante cinco días, Abasolo contará con actividades para que las familias compartan esta tradición y participen en los espacios preparados para la celebración.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a consultar el programa de actividades y asistir a los eventos del 29 de octubre al 2 de noviembre.