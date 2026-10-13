Abasolo celebrará el Día de Muertos con festival del 29 de octubre al 2 de noviembre

El tercer Festival “Una Luz para No Olvidar” ofrecerá actividades con música y catrinas para preservar las tradiciones y reunir a las familias en torno al recuerdo de sus seres queridos

Redacción Notus13 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- El municipio de Abasolo realizará el tercer Festival del Día de Muertos “Una Luz para No Olvidar” del 29 de octubre al 2 de noviembre, con actividades para las familias y el público en general.

El Gobierno Municipal informó que la celebración incluirá música, catrinas y propuestas relacionadas con una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.

El festival busca honrar la memoria de las personas fallecidas, preservar las raíces culturales y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad de la población.

Durante cinco días, Abasolo contará con actividades para que las familias compartan esta tradición y participen en los espacios preparados para la celebración.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a consultar el programa de actividades y asistir a los eventos del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Redacción Notus13 octubre, 2026

Redacción Notus

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