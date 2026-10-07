A casi una semana, liberan la carretera Guanajuato-Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- La labor de retiro duró casi una semana. El 1 de octubre uno de los remolcadores jalado por tres tráileres se volcó y un gigantesco transformador cayó cuando giraban en una curva en la carretera Guanajuato-Irapuato, aledaña a Santa Teresa.

El transformador eléctrico, perteneciente a Siemens, junto con la plataforma y los vehículos que lo transportaban superaba las 300 toneladas de peso.

El peso de la estructura bloqueó los carriles de circulación y mantuvo la carretera cerrada por varios días, en plena temporada cervantina, debido a la complejidad de las maniobras de retiro con grúas hidráulicas.

Solo se reportaron daños materiales y no hubo personas lesionadas de gravedad en el lugar, aunque un ayudante, que desde la plataforma donde estaba el transformador se comunicaba por radio con el operador principal, estuvo a punto de ser aplastado por el transformador.

Durante los primeros días, especialistas planearon el levantamiento de transformador y remolque. Por fortuna no había riesgos con sustancias peligrosas.

Ya con el plan estructurado, en el lugar fueron colocadas hace tres días grúas especializadas para primero levantar la plataforma y luego sacar el contenedor. Finalmente, la tarde-noche de este martes se cumplieron las maniobras para levantar e izar el pesado transformador industrial

El dispositivo especial de rescate se realizó a las 19:00 horas de este día, momento en el que las grúas de alto tonelaje lograron finalmente retirar la estructura. Centenares de habitantes de la comunidad de Santa Teresa, cercana al lugar de los hechos, acudieron a observar el proceso.

Durante estos cinco días, las autoridades mantuvieron cierres parciales de la vialidad para garantizar la seguridad durante las maniobras. Con el retiro de la pieza se abrirá desde este miércoles la circulación en este tramo carretero y comenzará a normalizarse gradualmente en ambos sentidos.