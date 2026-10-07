Cae uno de los presuntos implicados en decapitación en León: el crimen fue grabado

León, Guanajuato.- David “N” fue vinculado a proceso por el asesinato de un hombre en León. De acuerdo con la información de la Fiscalía, la víctima fue secuestrada y posteriormente decapitada. El hecho quedó documentado por los presuntos agresores, de los cuales uno de ellos fue capturado.

El 29 de septiembre de 2026 al menos tres personas tenían privada de su libertad a un hombre en la colonia Cumbres de Medina en la Ciudad de León. Mientras uno de ellos video grababa la escena con un teléfono celular, otros dos lo decapitaron con un machete. El atroz acto quedó plenamente grabado. Después de decapitar a la víctima, la trasladaron en un vehículo de motor hasta la comunidad de la Laborcita del mismo municipio.

A raíz de este hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región A realizó una serie de actos de investigación consistentes en seguimiento a través de cámaras de seguridad, cateos y diversos peritajes hasta obtener una orden de aprehensión en contra de DAVID “N”.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, un Ministerio Público acreditó mediante la exposición de cada uno de los contundentes datos de prueba, que un juez de control emitiera un auto de vinculación a proceso por el delito de Homicidio Calificado, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La FGEG continuará realizando actos de investigación para acreditar la plena responsabilidad del imputado y obtener una sentencia firme contra él y contra las otras personas involucradas.