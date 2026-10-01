Se salva ayudante de trailero de morir: volcadura en la Guanajuato-Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre que viajaba en un remolque que transportaba un gigantesco transformador de electricidad se salvó de morir cuando el vehículo arrastrado se volcó. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Santa Teresa, sobre la carretera a Irapuato.

El tráiler salió de la empresa que fabrica los transformadores, ubicada sobre la carretera libre a Silao, en la zona de Nochebuena. Llevaba tres remolques y en el segundo de ello transportaba el transformador. Un ayudante iba junto a él y con un radio daba indicaciones para apoyar la marcha del transporte.

La primera parte fue sin mayor contratiempo, pero cuando tomaron la subida hacia Irapuato y transitaban por una de las primeras curvas, el remolque donde iba el transformador se volcó. En un video subido a redes digitales se observa el momento en que el ayudante cae a una cuneta. Para su fortuna, cayó a un lado del remolque y sólo sufrió raspones.

Al lugar fueron desplazadas la motobomba 8802 del Heroico Cuerpo de Bomberos, a cargo del capitán Juan Antonio Guillén, así como unidades de Protección Civil.

Los bomberos reportan dos vehículos marca Kenworth t800 2016 y un tercer equipo modular bulldozer 256 ton el cuál transportaba un transformador.

Evaluaron la plataforma y el transformador, el cual era transportado sin aceite en su interior. Detectaron 2 tanques de aire comprimido de 2000 libras y se aseguraron y se dejaron fuera del rango de maniobras. El modular de manda de la plataforma tenía baterías en su interior, las que no pudieron extraer. Se limitaron a controlar el derrame de aceite de motor de un tracto camión.

No se reportaron personas lesionadas en este incidente.