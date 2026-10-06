Explican bondades de la Ley de Economía Circular acorde a Guanajuato

Silao, Guanajuato.- Con la participación de representantes de los sectores público, privado, académico y social, se llevó a cabo el primer Foro de Consulta Legislativa “Hacia una nueva Ley de Economía Circular para el Estado de Guanajuato y sus Municipios”, con el propósito de recabar propuestas que contribuyan a fortalecer la iniciativa y construir un marco normativo viable para las distintas regiones de la entidad.

El ejercicio, impulsado por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, busca fortalecer el parlamento abierto mediante el diálogo con los sectores involucrados y conocer las condiciones económicas, ambientales y operativas que existen en las diferentes regiones de Guanajuato, a fin de incorporar sus experiencias y propuestas al análisis de la iniciativa.

El director general de Inteligencia y Competitividad del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (IDEAGTO), Rafael Omar Mójica González, destacó la importancia de generar espacios de diálogo que permitan vincular la innovación, la competitividad y la sostenibilidad con las necesidades de los sectores productivos y de la sociedad.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, diputada María Isabel Ortiz Mantilla, destacó que la iniciativa busca fortalecer la política estatal de economía circular mediante un ejercicio de parlamento abierto que permita incorporar las aportaciones de los distintos sectores de la sociedad.

El nuevo marco normativo, señaló, representaría una oportunidad para aprovechar la innovación y generar modelos de desarrollo acordes con las necesidades actuales, al considerar que la legislación estatal vigente, expedida en 2024, se encontraba principalmente enfocada en el reciclaje, mientras que las nuevas disposiciones nacionales plantean a los estados y municipios atribuciones y retos adicionales para avanzar hacia una política integral de economía circular.

Ortiz Mantilla explicó que la iniciativa contempla atribuciones para distintas dependencias estatales, además de la Secretaría de Medio Ambiente, así como un trabajo coordinado con los municipios para impulsar un Programa Estatal de Economía Circular y programas municipales.

También busca fortalecer las cadenas de valor, promover la reincorporación de materiales en los procesos productivos y fomentar la educación y capacitación necesarias para avanzar hacia este modelo. Para ello, consideró fundamental generar información e indicadores que permitan medir los avances, identificar oportunidades y promover la innovación y la colaboración entre los distintos sectores.

Asimismo, subrayó que la actualización y armonización de la legislación permitirán delimitar con mayor claridad las competencias establecidas en el ámbito federal y definir las atribuciones estatales y municipales necesarias para que Guanajuato avance hacia un modelo de economía circular.

Precisó que la propuesta no contempla nuevas cargas fiscales para las personas contribuyentes, sino un esquema de incentivos que favorezca la transición de un modelo económico lineal, basado en extraer, utilizar y desechar, hacia uno que permita conservar los recursos dentro de los procesos productivos durante el mayor tiempo posible.

Detalló oportunidades para sectores estratégicos del estado, como la industria automotriz, manufacturera, agroindustrial y del calzado, mediante acciones que incorporen criterios de aprovechamiento y prevención de residuos desde el diseño de los productos.

El proceso de consulta busca recoger aportaciones desde las distintas realidades del estado, con el propósito de que la nueva legislación responda a las condiciones de los municipios y sectores involucrados y establezca mecanismos que puedan llevarse a la práctica, explicó.

Mesas de trabajo

Como parte del foro se desarrollaron tres mesas de análisis. La primera abordó el eje “Gobernanza, Gradualidad y Competencias”, relacionado con el objeto de la ley, el Sistema Estatal, el Consejo Consultivo y las atribuciones de las autoridades. En este espacio se analizó la coordinación entre el Estado y los municipios, así como la participación de los sectores privado y académico en los mecanismos de consulta y toma de decisiones.

La discusión partió de la necesidad de establecer un Sistema Estatal y programas municipales que resulten viables para cada región, con una distribución clara de competencias que evite duplicidades administrativas y reduzca posibles obstáculos para su aplicación. También se abordaron aspectos relacionados con la coordinación institucional, la homologación de trámites y la definición de las variables correspondientes a los distintos agentes involucrados.

El segundo eje, “Instrumentos de Fomento, Cadenas de Valor y Compras Públicas”, centró el análisis en la viabilidad económica de las acciones de economía circular, los planes de manejo, los mecanismos de fomento, las compras públicas circulares, la valorización de residuos y la inclusión de las personas recicladoras de base.

En esa mesa se planteó la importancia de identificar incentivos y mecanismos de acompañamiento que permitan a la industria local adoptar modelos de manejo circular y participar en esquemas de compras públicas, con alternativas que consideren las características y capacidades de los distintos sectores productivos. Asimismo, se propuso priorizar en las licitaciones a empresas establecidas y locales, así como prohibir los rellenos sanitarios.

El tercer eje, “Sistema de Información, Evaluaciones y Distintivos”, abordó aspectos relacionados con el Sistema Estatal de Información, las evaluaciones voluntarias, los distintivos y los mecanismos de inspección. Entre los temas de análisis se incluyeron la certeza jurídica, la protección de información técnica y secretos industriales, así como la posibilidad de establecer esquemas de voluntariedad y autorregulación.

En este bloque se resaltó la necesidad de que los mecanismos de registro y evaluación representen incentivos atractivos para las empresas y establecimientos, al tiempo que garanticen la confidencialidad de la información técnica e industrial y faciliten el acompañamiento institucional. También se planteó el desarrollo de convocatorias de premios públicos y programas institucionales, así como el impulso de apoyos y esquemas sociales dirigidos a las personas trabajadoras de las empresas.

Al concluir las mesas de trabajo, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla realizó una síntesis de las principales propuestas, compromisos y ajustes planteados por las personas participantes, así como de las observaciones relacionadas con las condiciones particulares de las distintas regiones del estado.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente externó que las aportaciones obtenidas durante este ejercicio serán fundamentales y se sumarán a las que se recaben en los próximos foros, que se llevarán a cabo en Celaya e Irapuato, para fortalecer el análisis de la iniciativa y avanzar hacia una propuesta legislativa que considere las necesidades reales de Guanajuato, con mecanismos claros, graduales y aplicables.

Finalmente, Ortiz Mantilla agradeció la participación de quienes formaron parte de este primer foro y reiteró la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con los distintos sectores para construir una legislación que contribuya al aprovechamiento responsable de los recursos, la reducción de residuos y el fortalecimiento de modelos de producción y consumo más sostenibles.

En el foro estuvieron presentes la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente; el director general de Inteligencia y Competitividad de IDEA GTO, Rafael Omar Mojica González; así como funcionarias y funcionarios estatales y municipales, representantes de cámaras empresariales, personas investigadoras, académicas e integrantes de diversos sectores de la sociedad.