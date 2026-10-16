Ya no pasará el camión de la basura en Abasolo por la noche

Abasolo, Guanajuato.- A partir del próximo lunes, los camiones recolectores de basura pasarán todos los días en un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, así lo informó el Gobierno Municipal de Abasolo. El anunció es un cambio en el servicio de recolección de basura en la cabecera municipal.

Con este ajuste se dio a conocer que se eliminan los recorridos nocturnos y en tanto, la administración pidió a la población tomar en cuenta el nuevo horario y organizar la entrega de sus residuos para no quedarse sin el servicio.

El aviso aplica específicamente a la cabecera municipal; en el comunicado no se mencionan cambios para las comunidades rurales ni se explican los motivos de la modificación.

En su mensaje, el Ayuntamiento agradeció la comprensión de las y los abasolenses e invitó a la ciudadanía a cuidar las calles y los espacios públicos, recordando mantener limpio el municipio es una tarea compartida entre autoridades y vecinos.

“Para evitar acumulación de basura en la vía pública, se recomienda no sacar las bolsas antes de que pase el camión ni dejarlas en esquinas o lotes baldíos”, dice el texto.