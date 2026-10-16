Ya no pasará el camión de la basura en Abasolo por la noche

El anunció es un cambio en el servicio de recolección de basura en la cabecera municipal

Redacción Notus16 octubre, 2026
Foto archivo camiones de basura de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- A partir del próximo lunes, los camiones recolectores de basura pasarán todos los días en un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, así lo informó el Gobierno Municipal de Abasolo. El anunció es un cambio en el servicio de recolección de basura en la cabecera municipal.

Con este ajuste se dio a conocer que se eliminan los recorridos nocturnos y en tanto, la administración pidió a la población tomar en cuenta el nuevo horario y organizar la entrega de sus residuos para no quedarse sin el servicio.

El aviso aplica específicamente a la cabecera municipal; en el comunicado no se mencionan cambios para las comunidades rurales ni se explican los motivos de la modificación.

En su mensaje, el Ayuntamiento agradeció la comprensión de las y los abasolenses e invitó a la ciudadanía a cuidar las calles y los espacios públicos, recordando mantener limpio el municipio es una tarea compartida entre autoridades y vecinos.

“Para evitar acumulación de basura en la vía pública, se recomienda no sacar las bolsas antes de que pase el camión ni dejarlas en esquinas o lotes baldíos”, dice el texto.

Redacción Notus16 octubre, 2026

Redacción Notus

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