Iglesia ‘oculta’ por 8 años abuso de sacerdote a menor en San José Iturbide

San José Iturbide, Guanajuato.- El padre Constantino, ‘Tino’ fue expulsado de la Diócesis de Celaya en 2017 tras la aparente comprobación de abuso sexual contra un niño de 11 años. El hecho fue calificándolo como “desviación sexual incapacitante para desempeñarse”.

Jorge, la presunta víctima, duró 8 años sin conocer la resolución y el supuesto delito permaneció impune hasta que él decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Testimonio de abuso en San José Iturbide

Jorge era monaguillo en la comunidad de San Sebastián del Salitre, y de acuerdo con su testimonio, el sacerdote pasó 4 años ejerciendo abuso, amenazas y otras actitudes para obtener su silencio, posiblemente entre 2010 y 2014. En 2016 llevó su caso a las autoridades diocesanas, que investigaron y según un oficio, se verificó el hecho.

En marzo del 2017, el obispo Benjamín Castillo Plascencia emitió un documento en el que se señaló la expulsión del clérigo, así como el proceso penal por parte de la Congregación para la doctrina de la Fe, en el Vaticano (expediente Prot. N. 383/2016-59082). Sin embargo, el denunciante fue supuestamente persuadido de no acudir ante la justicia.

Aparentemente, el presunto agresor era originario de Apaseo el Grande, donde fue llevado después de ser removido como párroco.

La denuncia ante la Fiscalía de Guanajuato

Varios años más tarde, la víctima acudió a la Fiscalía de Guanajuato, que vinculo a proceso a Constantino por presuntos delitos en agravio de un menor de edad. El hombre se mantiene en libertad pese a los cargos imputados.

El juicio oral se llevará a cabo en mayo de 2027. Cabe destacar que el padre tenía 43 años cuando Jorge tenía 11 años.