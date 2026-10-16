Entregan escrituras a 84 familias de Apaseo el Grande; suman 237 en el municipio

Apaseo el Grande, Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato entregó escrituras a 84 familias de Apaseo el Grande mediante el programa Papelito Habla, con el que la actual administración estatal suma más de 3 mil documentos entregados en todo el estado, incluidos 237 en este municipio.

La entrega fue encabezada por el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, acompañado del alcalde de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, y del subsecretario de Servicios a la Comunidad, Roberto Mario Enríquez.

De acuerdo con el funcionario estatal, el programa se desarrolla en coordinación con los municipios y el Colegio Estatal de Notarios Públicos del Estado, con el objetivo de facilitar a las familias la certeza jurídica sobre sus viviendas y propiedades.

“Qué gusto estar una vez más aquí en Apaseo el Grande, para entregar escrituras que representan una meta y un sueño cumplido para tantas familias; felicidades porque contar con las escrituras de nuestra tierra, hogar y patrimonio significa la justicia, tranquilidad y alegría que desde hoy comparten 84 familias más, a través del programa de regularización de asentamientos humanos”, expresó Jiménez Lona.

Buscan dar certeza jurídica al patrimonio familiar

El secretario de Gobierno señaló que Papelito Habla busca que más familias tengan certeza legal sobre la propiedad de sus bienes y la tranquilidad de contar con un patrimonio respaldado por la ley.

Agregó que el compromiso de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es mantener estas acciones para ampliar su alcance en Apaseo el Grande y el resto de Guanajuato.

Jiménez Lona también indicó que contar con escrituras puede facilitar el acceso a programas y apoyos, además de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias.

Desde la Secretaría de Gobierno, afirmó, continuarán los trabajos para regularizar viviendas y propiedades en la entidad.

Municipio entrega apoyos para proyectos productivos

Por su parte, el alcalde José Luis Oliveros Usabiaga agradeció el respaldo del Gobierno estatal para impulsar programas que fortalecen el patrimonio familiar mediante la colaboración entre dependencias estatales y municipales.

Durante el evento, habitantes de Apaseo el Grande también recibieron apoyos municipales para proyectos productivos. El alcalde reiteró su compromiso de continuar promoviendo acciones en beneficio de la población.