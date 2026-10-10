Vuelca tráiler en la Abasolo-Irapuato; lluvia habría provocado el accidente



Irapuato, Guanajuato.- La volcadura de un tráiler provocó afectaciones a la circulación sobre la carretera federal Abasolo-Irapuato, a la altura de la empresa Gillette.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido presuntamente debido a las condiciones de lluvia que prevalecían en la zona, aunque las causas deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y abanderaron el tramo para prevenir otro percance y brindar seguridad a los automovilistas que circulaban por la carretera.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, la volcadura ha generado complicaciones viales. Se espera que las autoridades realicen las maniobras necesarias para retirar la unidad y restablecer la circulación.