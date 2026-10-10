Conagua continúa retirando plaga de lirio acuático en presa Ignacio Allende

Más de 18 mil metros cúbicos de maleza se extrajeron fuera del embalse, llevadas en zonas estratégicas para evitar su descomposición dentro del cuerpo de agua

Redacción Notus10 octubre, 2026

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local Guanajuato, informa sobre los avances sustanciales en los trabajos de control y extracción de lirio acuático en la presa Ignacio Allende, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende.

De acuerdo con el reporte de trabajos con corte a la fecha, el despliegue técnico e institucional en el cuerpo de agua ha permitido realizar 2,627 viajes para retirar el lirio acuático del embalse, logrando la extracción de más de 18 mil metros cúbicos de esta esta planta.

Para mitigar cualquier impacto colateral, el residuo vegetal se ha depositado estratégicamente en zonas secas debidamente autorizadas, lo que evita de forma definitiva su descomposición dentro del cuerpo de agua.

Estas labores forman parte del compromiso permanente del Gobierno de México para mitigar la proliferación de especies invasoras que comprometen la calidad del recurso hídrico, obstruyen la infraestructura hidráulica y limitan las actividades socioeconómicas locales de la región.

Los trabajos técnicos de extracción e infraestructura de saneamiento continuarán de manera ininterrumpida durante los próximos días para garantizar el bienestar de las comunidades aledañas y salvaguardar el equilibrio ecológico local.

Redacción Notus10 octubre, 2026

Redacción Notus

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