INE pagaría hasta 18 mil 500 pesos mensuales a supervisores electorales en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Las personas interesadas en participar en la organización de las próximas elecciones podrían recibir honorarios mensuales de hasta 18 mil 500 pesos brutos como Supervisor Electoral (SE) y 17 mil 500 pesos como Capacitador Asistente Electoral (CAE), de acuerdo con la tabla de pagos para el ejercicio fiscal 2027 que aparece en la imagen difundida.

Los montos corresponden a la modalidad de vida estándar y están sujetos a las deducciones fiscales correspondientes. En el caso de la tabla, se precisa que los pagos netos dependerán de los impuestos aplicables.

Las funciones de estas figuras son distintas. Los supervisores electorales coordinan y verifican el trabajo de los capacitadores bajo su responsabilidad, mientras que los CAE visitan, notifican y capacitan a la ciudadanía sorteada para integrar las mesas directivas de casilla.

En Guanajuato, el proceso electoral local 2026-2027 contempla la renovación de ayuntamientos y diputaciones, con jornada electoral programada para el 6 de junio de 2027, de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE aprobó en junio de 2026 los tabuladores de remuneraciones para el ejercicio fiscal 2027, incluidos los correspondientes a contrataciones bajo el régimen de honorarios.

No obstante, los montos de la imagen deben considerarse como los señalados en ese material; para confirmar la cantidad aplicable a las contrataciones en Irapuato, será necesario consultar la convocatoria oficial correspondiente y sus condiciones específicas.