Voluntariado de la Gente festeja a 41 quinceañer@s de Guanajuato con un viaje a Six Flags

Guanajuato, Gto.- Mochilas listas, sonrisas y nervios marcaron el inicio del viaje de 41 adolescentes de Guanajuato bajo tutela del Estado, quienes celebraron sus 15 años con una visita a Six Flags, en Ciudad de México.

El viaje representó una oportunidad para convivir con sus amistades, salir de la rutina y disfrutar de una experiencia preparada especialmente para ellos.

Una vez en el parque, las y los festejados recorrieron las instalaciones y disfrutaron de juegos mecánicos y distintas atracciones entre gritos, risas, fotografías y momentos compartidos.

Durante la jornada estuvieron acompañados por sus cuidadores, así como por madrinas y padrinos, quienes brindaron acompañamiento durante la celebración.

Participaron en la organización de su festejo

La celebración comenzó a construirse antes del viaje. Por segundo año consecutivo, el Gobierno de la Gente, a través del Voluntariado de la Gente y del DIF Estatal de Guanajuato, abrió un espacio de participación para conocer cómo querían celebrar esta fecha.

Las y los adolescentes compartieron ideas, gustos y propuestas que fueron consideradas para diseñar el festejo. Las opciones viables, de acuerdo con su edad y condiciones de salud, fueron tomadas en cuenta para integrar una celebración en la que su voz tuviera un papel importante.

Como parte de este proceso, también recibieron una devolución sobre las ideas que contribuyeron a construir el evento.

Preparan medidas de acompañamiento y seguridad

Para realizar el viaje se coordinaron distintas dependencias. El Sistema DIF Estatal, a través de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), coordinó el acercamiento con los Centros de Asistencia Social de los municipios para contar con los permisos correspondientes y garantizar la participación y acompañamiento de las y los adolescentes.

La Secretaría de Salud también apoyó con una ambulancia y servicio médico durante el traslado, como parte de las medidas de prevención y cuidado implementadas para el viaje.

Destacan que los adolescentes fueron protagonistas

El Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal de Guanajuato y coordinador del Voluntariado de la Gente, Juan Carlos Montesinos Carranza, felicitó a las y los adolescentes y señaló que la celebración fue pensada para que pudieran sentirse especiales, acompañados y tomados en cuenta.

“Hoy queremos que disfruten, que rían, que convivan y que guarden en su corazón recuerdos muy bonitos de sus 15 años”.

Por su parte, el Director General del Sistema DIF Estatal Guanajuato, Poncho Borja, destacó el trabajo coordinado para realizar una celebración segura y significativa, en la que las y los adolescentes fueran los protagonistas.

“Hoy celebramos sus 15 años con alegría, pero también con el compromiso de seguir construyendo espacios donde puedan crecer, disfrutar y mirar hacia adelante con nuevas ilusiones”.

Para las y los 41 adolescentes, el viaje a Six Flags representó una jornada de convivencia y nuevas experiencias, en una celebración que también incorporó sus propias ideas para conmemorar sus 15 años.