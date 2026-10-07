Fallecen 2 peregrinos guanajuatenses en su camino a la Basílica de Guadalupe

Guanajuato.- La mañana del martes, un acambarense falleció durante su recorrido a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. El hombre fue identificado como Juan, de 50 años de edad y presuntamente una complicación derivada de la diabetes. Este miércoles por la mañana, Daniel, otro peregrino celayense de la tercera edad perdió la vida por un supuesto paro cardiaco. Ninguno de los dos pudo llegar a su destino.

De acuerdo con testimonios de acompañantes de Juan, que formaba parte de los peregrinos de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Chupícuaro, empezó a sentirse mal. El hombre perteneciente a la comunidad de La Encarnación padecía diabetes.

Al día siguiente, en el Arroyo de San Rafael, don Daniel, como era conocido el feligrés proveniente de la comunidad San Juan de la Vega, sufrió un paro cardiaco, según la información preliminar. Él era una persona muy querida en la comunidad y sus conocidos destacaron su amabilidad y alegría.

Tras su partida, seres queridos y la comunidad de fieles guanajuatenses extendieron oraciones por ellos, confiando en que tanto Juan como Daniel visitarían a la Virgen de Guadalupe en el cielo.

Cabe destacar que el camino a pie desde el estado hacia la Basílica se realiza en un aproximado de 7 a 10 días, lo que puede dificultarse para personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños. Asimismo, las vías utilizadas pasan por Querétaro y el Estado de México o Hidalgo para llegar al cerro del Tepeyac.