Festival de la Muerte llega a León con 30 actividades gratuitas

León, Guanajuato.- El Festival de la Muerte en León llegará a su edición 27 con una programación de 30 actividades gratuitas que se realizarán del 16 de octubre al 1 de noviembre, con talleres, conciertos, narraciones, teatro y otras expresiones culturales relacionadas con el Día de Muertos.

El encuentro anual busca promover las distintas manifestaciones artísticas y culturales vinculadas con esta tradición, con énfasis en expresiones que muestran elementos de la identidad leonesa.

Las actividades se desarrollarán en distintos recintos emblemáticos de la ciudad.

Talleres y conciertos en el Museo de las Identidades Leonesas

El Museo de las Identidades Leonesas (MIL) albergará los talleres “¡Que viva la calaca! Arte, memoria y reciclaje”, “Muñequita Calaca Cartonería. Muñecas para abrazar la ausencia” y “Huellas del recuerdo para honrar la memoria de nuestras mascotas con flores”.

Las infancias también tendrán actividades mediante la edición de Hoy no hay clases, ¡hay museo!, con los talleres “Manos creativas, tradiciones vivas” y “Calaverita popotera”.

El MIL también será sede de los conciertos Requiem Mexicano: una Ofrenda Coral, a cargo del Coro de Cámara de la Escuela de Música de León, y Réquiem de Fauré, interpretado por su Coro MIL Voces.

Música, danza y presentaciones en distintos espacios

Entre las actividades musicales se encuentra Noche de abanicos y catrines, con la Banda Municipal y el comité de Danzoneros en la Plaza Expiatorio.

En San Juan de Dios se presentará Sinfonía para las ánimas: miedo y magia, del Ensamble Recitativo.

La programación también contempla la participación internacional de los Jóvenes Estrellas del Conservatorio de Moscú, quienes ofrecerán en el Teatro Manuel Doblado el recital Día de Muertos: Música entre mundos. En ese mismo recinto realizarán previamente un ensayo abierto, con horario por definir.

En la Plaza Expiatorio se presentará la muestra Muerte contra las cuerdas, de El Chamizal, mientras que en el Jardín de San Juan el Coecillo se realizará la Callejoneada de Catrinas y Trovadores de La Tuna León de los Aldama.

La Plaza Principal contará con Sesiones FM: Escucha musical con selectoras en formato vinilo y posteriormente con el sonido cumbiero de Alfonsina “Las Ponchas”.

Teatro y relatos sobre la muerte

El MIL tendrá funciones de Necroteatro, mientras que el Festival de Teatro Contemporáneo presentará dos funciones de Tras el umbral y una de El tabú de la Muerte: 3 preguntas difíciles para 3 miradas distintas.

En el Teatro María Grever se presentarán las obras infantiles Duelo de Brujos, de Jengibre Teatro, y La Catrina Tomasina, de Teatro a Cuadrado.

En danza se presentará Delirio de una muerte por usted, del grupo Delirio Compartido, que aborda una historia de amor entre la muerte y la vida.

También habrá presentaciones de cuentacuentos del Festival Calzando las Palabras en la Escuela Primaria Profesor Eliseo Bandala y el Instituto Pedagógico Azteca.

Ofrendas y concurso de calaveritas

Las ofrendas de Día de Muertos estarán abiertas el 30 de octubre en la Casa de la Cultura Diego Rivera y el Museo de las Identidades Leonesas.

Ese mismo día se realizará en la Plaza Principal la premiación del Concurso de Calaveritas Literarias: 450 años de León, en las categorías infantil y juvenil, adultos y galantes.

Despertar de las Ánimas tendrá nueva ruta

El programa concluirá el 1 de noviembre con la tradicional caminata Despertar de las Ánimas, que este año tendrá un cambio en su recorrido.

La caminata comenzará en su punto habitual, en la calle Hernández Álvarez, esquina con Mariano Escobedo. El recorrido continuará por toda la calle Hernández Álvarez hasta llegar al Arco de la Calzada.

Desde ahí, la ruta tomará la calle 5 de Febrero y continuará hasta llegar al escenario de la Plaza Principal, destino habitual de la caminata.

La programación completa puede consultarse en culturaleon.com y en las redes sociales del Instituto Cultural de León: Facebook como Instituto Cultural de León y en Instagram, TikTok y X como @culturaleon.