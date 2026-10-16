Volcadura en carretera Irapuato-Silao paraliza tráfico

Silao, Guanajuato.- La volcadura de un auto sobre la carretera 45 en el tramo Irapuato-Silao provocó fuertes afectaciones viales a la altura de la comunidad Menores. Protección Civil de Guanajuato reportó el cierre de los carriles de alta y media hacia Silao.

Según los primeros reportes, el vehículo quedó atravesando la vialidad, con daños en su totalidad. Las autoridades acudieron para la atención del accidente, del que hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas.

Por su parte, los elementos de seguridad realizaron labores para el retiro y liberación de la carretera cerca del restaurante El Manolete.

Asimismo, se instó a los conductores a reducir la velocidad, tomar vías alternas y atender a las indicaciones.