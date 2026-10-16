Procesan a ‘El Morgana’ por desaparición y homicidio de delegado en León

León, Guanajuato.- La investigación a cargo de la Fiscalía de Guanajuato por la privación de la libertad y posterior muerte del exdelegado de la comunidad de La Sandía, en León, avanzó ante la autoridad judicial con la vinculación a proceso de JAIME “N”, conocido como “el morgana” y/o “el caché”, señalado como probable responsable de los hechos ocurridos en enero de 2025.

De acuerdo con los datos de prueba que obran en la investigación ministerial, se pudo establecer que entre las 04:30 y las 06:30 horas del 18 de enero de 2025, el imputado y otros sujetos ingresaron con armas de fuego a un domicilio ubicado en la comunidad Plan de Guanajuato, conocida como La Sandía, donde Jaime Rayas Torres de 58 años fue privado de la libertad y sustraído en una camioneta.

Cabe destacar que el hombre había asumido el cargo de delegado de la comunidad en diciembre de 2024 y después de un mes fue ‘levantado’, al parecer, frente a su familia. Apenas en agosto del 2026, se localizaron sus restos.

Posteriormente, el exdelegado permaneció oculto antes de ser llevado a una zona cerril de la comunidad El Jagüey, en el municipio de Romita, donde, hoy es posible saber que, en dicho lugar fue privado de la vida y posteriormente enterrado.

A partir de los actos de investigación y de los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los elementos correspondientes para sustentar la probable participación del imputado en los hechos. Como resultado de la audiencia inicial, celebrada tras el cumplimiento de una orden de aprehensión, el órgano jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y delitos vinculados a la desaparición de personas.

Asimismo, se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y se concedió un plazo para la investigación complementaria.