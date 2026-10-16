DIF Irapuato concluye programa de prevención de violencia en dos comunidades rurales

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato y el Sistema DIF Municipal realizaron el cierre del programa “Redes y Espacios de Paz” en las comunidades rurales de La Candelaria y El Zapote, con acciones orientadas a fortalecer las relaciones familiares, promover el diálogo y prevenir la violencia intrafamiliar.

Durante la jornada, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de acercar herramientas de prevención y capacitación a las familias, así como fomentar la participación de las mujeres y fortalecer los entornos familiares.

La alcaldesa señaló que los recorridos por las comunidades permiten conocer los resultados del programa, impulsado por el DIF Municipal, que preside Valeria Alfaro García.

“Para nosotros es fundamental fortalecer a las personas”, expresó Lorena Alfaro García al referirse a los objetivos de la iniciativa.

DIF Municipal promueve la crianza positiva

Por su parte, Valeria Alfaro García explicó que el programa busca proporcionar herramientas prácticas y emocionales a las familias, basadas en el respeto, la empatía y el afecto, con énfasis en la crianza positiva para favorecer el desarrollo integral de niñas y niños.

“La crianza positiva, respetuosa y amorosa nos corresponde a todos, porque todos pertenecemos a un entorno familiar, y un hijo nunca deja de necesitar a un padre o una madre”, comentó.

Durante el encuentro también participó Fabiola Pérez Romero, beneficiaria de los programas, quien agradeció el acompañamiento y los apoyos destinados a las comunidades, además de destacar la importancia de mantener espacios de participación y colaboración entre las familias y las autoridades.

Continuarán los talleres para las familias

Como parte de las acciones anunciadas, las autoridades municipales señalaron que continuarán acercando los talleres de Crianza Positiva a las familias de La Candelaria y El Zapote.

Las actividades buscan generar espacios de diálogo y reflexión para fortalecer los vínculos afectivos y promover relaciones familiares basadas en el respeto.

El Gobierno de Irapuato y el Sistema DIF Municipal vincularon estas acciones con sus objetivos de trabajo comunitario y prevención de la violencia intrafamiliar, así como con el Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.