Violencia en Irapuato: asesinan a pastor cristiano y a su esposa

El predicador de la iglesia Calvary Chapel Ángel González e Irán Montes fueron atacados en el fraccionamiento Villas del Dorado; él perdió la vida en el lugar, y ella en el hospital

Redacción Notus15 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El pastor Ángel González de la iglesia cristiana Calvary Chapel Irapuato y su esposa Irán Montes fueron atacados en el fraccionamiento Villas del Dorado. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, el predicador perdió la vida en el lugar, mientras que su pareja murió en el hospital.

De acuerdo con información preliminar, se dirigían a su domicilio después de acudir a un velorio cuando los agredieron presuntamente por un asalto. Al llegar los elementos de emergencia, notaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La mujer fue trasladada a un hospital, sin embargo, se confirmó su muerte más tarde.

La congregación Calvary Chapel Irapuato lamentó el fallecimiento de su “amado pastor y su esposa”, pidiendo la oración de las iglesias hermanas. “Damos gracias a Dios por sus vidas, por el servicio que brindaron al Señor y por la huella que dejaron en quienes tuvimos la bendición de conocerlos. Hoy nos unimos en oración por sus hijos, familiares, seres queridos y por toda la congregación, pidiendo al Padre celestial que los sostenga, los fortalezca y los cubra con su paz en medio de este difícil momento”.

La policía municipal reportó la detención de una persona como presunto responsable, y lo presentó con las autoridades correspondientes para determinar su posible relación.

Redacción Notus15 octubre, 2026

Redacción Notus

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