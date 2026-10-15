Donan material de robótica a secundaria de Salamanca para competir en FIRST LEGO League

Estudiantes de la Secundaria General José Vasconcelos se prepararán para la competencia con equipo aportado por MazdaLogi, mediante una iniciativa de proyectos sociales

Redacción Notus15 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Estudiantes de la Escuela Secundaria General José Vasconcelos recibieron material de robótica donado por MazdaLogi, con el que podrán prepararse para participar en la competencia FIRST LEGO League.

El apoyo se concretó mediante un programa de MazdaLogi en el que sus colaboradores presentan propuestas de proyectos sociales. En esta edición, la iniciativa contó con el seguimiento del Voluntariado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) para beneficiar a la comunidad educativa.

MazdaLogi ya había apoyado a otra secundaria

La colaboración tiene como antecedente una iniciativa del año pasado, cuando otra propuesta social impulsada por MazdaLogi permitió beneficiar a estudiantes de la Secundaria Técnica No. 38.

Con esta nueva donación, las y los alumnos de la Secundaria General José Vasconcelos contarán con herramientas para fortalecer sus conocimientos y habilidades en robótica durante su preparación para FIRST LEGO League.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes a experiencias relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la colaboración entre la iniciativa privada y el sector educativo.

Redacción Notus15 octubre, 2026

Redacción Notus

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