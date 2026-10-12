Vinculan a uno de los presuntos secuestradores de empresario en León

León, Guanajuato.- Por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en contra de un empresario en León, EDGAR JAIR “N” fue vinculado a proceso tras las investigaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Los hechos comenzaron la tarde del 10 de enero de 2024, alrededor de las 16:20 horas, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el negocio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento Industrial Santa Crocce. Tras agredirlo, lo privaron de su libertad y lo trasladaron a distintos inmuebles.

Durante 43 días de cautiverio, los captores mantuvieron al empresario en diversas casas de seguridad. En ese periodo, llamaron a los familiares desde diferentes números telefónicos para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación, logrando que se realizaran cuatro depósitos bancarios como parte de las negociaciones.

El cautiverio terminó el 21 de febrero de 2024, fecha en que la víctima logró escapar al arrojarse desde el balcón de un segundo piso. Tras ponerse a salvo, solicitó auxilio a elementos de la Policía Preventiva, quienes se encargaron de trasladarlo ante el Ministerio Público.

A partir de los datos de prueba y las actuaciones ministeriales recopiladas, la autoridad judicial decretó la vinculación a proceso de EDGAR JAIR “N”.

Asimismo, el órgano jurisdiccional dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria. Por su parte, la Fiscalía estatal informó que continuará con las diligencias necesarias para robustecer el caso y esclarecer por completo los hechos, siempre en estricto apego al debido proceso.