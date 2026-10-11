PAN Guanajuato toma protesta a nueve defensores para trabajar en nueve municipios

León, Guanajuato.- Nueve representantes del Partido Acción Nacional (PAN) rindieron protesta como defensores en igual número de municipios de Guanajuato, al comenzar la segunda etapa del programa Defensores del PAN Guanajuato, luego de un proceso que, según el partido, contó con la participación de 92 mil ciudadanos.

La presidenta estatal del PAN, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, señaló que con este acto concluyó la fase de definiciones y comenzó otra centrada en la responsabilidad y la organización para obtener resultados.

Durante su mensaje, pidió a quienes rindieron protesta escuchar a la ciudadanía sin prejuicios, respetar la dignidad de todas las personas, actuar con integridad, trabajar en equipo y regresar con cada ciudadano para ofrecer respuestas.

“Ser panista no es solamente pertenecer a un partido, es asumir una responsabilidad con nuestra sociedad para siempre… La protesta que hoy rinden es una palabra empeñada ante Guanajuato. Honrarla exige constancia, cercanía y honestidad”, expresó.

La dirigente también anunció que Jorge Cano será el coordinador de las defensoras y los defensores a partir de esta segunda fase.

Por su parte, Juan Carlos Martínez Terrazas, secretario de Fortalecimiento Interno e Identidad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, destacó el trabajo partidista en Guanajuato y pidió a los representantes conducirse con humildad, generosidad, disciplina y compromiso.

En el acto también participó el diputado federal y presidente de la Comisión Política del programa, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien calificó el ejercicio como inédito para el partido en el país. Indicó que participaron 92 mil ciudadanos y más de 4 mil 900 militantes expresaron su opinión y respaldo.

Tras rendir protesta, las defensoras y los defensores regresaron a sus municipios para realizar actividades como presencia en cruceros viales, caravanas azules y pinta de bardas, con el propósito de mantener la actividad partidista durante esta segunda etapa.

¿Quiénes son los nueve defensores del PAN en Guanajuato?

Las personas que rindieron protesta representarán al partido en los siguientes municipios:

Guanajuato capital: Juan Carlos Romero Hicks.

Irapuato: Víctor Manuel Zanella Huerta.

León: Jorge Arturo Espadas Galván.

Pénjamo: José Erandi Bermúdez Méndez.

Salamanca: Gerardo Arredondo Hernández.

San Francisco del Rincón: Antonio de Jesús Navarro Padilla.

San Luis de la Paz: Rubén Urías Ruiz.

San Miguel de Allende: Joanna Romina Hernández Rangel.

Silao: Janet Melanie Murillo Chávez.