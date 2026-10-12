Vinculan a proceso a presunto responsable de ataque armado en que dejó un hombre muerto en Irapuato

El ataque ocurrió en Urbi Villa del Rey; una adolescente resultó con lesiones que pusieron en riesgo su vida. El acusado permanecerá en prisión preventiva

Redacción Notus12 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre murió y una adolescente sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida durante un ataque con arma de fuego ocurrido el 28 de septiembre en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, en Irapuato. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Armando “N”, señalado como probable responsable de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el ataque ocurrió aproximadamente a las 17:50 horas, cuando las dos víctimas se encontraban al interior de un inmueble del fraccionamiento.

Según la investigación, Jorge Armando “N” llegó al lugar a bordo de una motocicleta y disparó contra ambas personas antes de huir.

El hombre murió en el sitio a consecuencia de las lesiones, mientras que la adolescente sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida y fue trasladada para recibir atención médica.

Tras las investigaciones, la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso del imputado por los delitos señalados.

Como medida cautelar, el juez le impuso prisión preventiva y estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Redacción Notus12 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información