Vinculan a proceso a presunto responsable de ataque armado en que dejó un hombre muerto en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre murió y una adolescente sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida durante un ataque con arma de fuego ocurrido el 28 de septiembre en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, en Irapuato. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Armando “N”, señalado como probable responsable de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el ataque ocurrió aproximadamente a las 17:50 horas, cuando las dos víctimas se encontraban al interior de un inmueble del fraccionamiento.

Según la investigación, Jorge Armando “N” llegó al lugar a bordo de una motocicleta y disparó contra ambas personas antes de huir.

El hombre murió en el sitio a consecuencia de las lesiones, mientras que la adolescente sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida y fue trasladada para recibir atención médica.

Tras las investigaciones, la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso del imputado por los delitos señalados.

Como medida cautelar, el juez le impuso prisión preventiva y estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria.