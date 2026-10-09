Vinculan a proceso a hombre por privar de la libertad a ciudadano en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- Un hombre identificado como Ernesto Ariel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de privación de la libertad de un ciudadano en Guanajuato capital, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2026, alrededor de las 20:00 horas, en un inmueble de la colonia Yerbabuena, donde la víctima rentaba una habitación.

En ese lugar, el ciudadano sostuvo una discusión con otra persona, quien momentos después regresó acompañada de varios individuos, entre ellos el ahora imputado. Presuntamente, el grupo lo agredió físicamente y utilizó armas de fuego para intimidarlo y mantenerlo en el sitio bajo vigilancia.

Víctima escapó del inmueble y pidió ayuda

La investigación señala que la víctima aprovechó el momento en que escuchó abrirse el portón del inmueble para escapar.

Una vez fuera, abordó un vehículo que transitaba por la zona para solicitar ayuda. Después descendió y continuó huyendo a pie por la avenida Santa Fe, hasta que otras personas le brindaron auxilio.

Fiscalía reunió pruebas para llevar el caso ante un juez

Agentes de Investigación Criminal y peritos criminalistas realizaron labores de rastreo y análisis de la información, con las que un agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba para sustentar el caso.

Con base en estos elementos, un juez de control determinó vincular a proceso a Ernesto Ariel “N” por el delito de privación de la libertad, por lo que deberá enfrentar el proceso legal correspondiente.