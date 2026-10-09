IEEG instala comisión para organizar debates electorales de 2027

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) instaló la Comisión Temporal de Debates (CTD), que coordinará la organización, producción, difusión y supervisión de los debates entre las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La comisión buscará generar espacios para que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular.

La CTD se conforma de la siguiente manera:

Consejera electoral, Blanca Marcela Aboytes Vega Presidenta Consejero electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja Integrante Consejero electoral, Gustavo Hernández Martínez Integrante Yessica Janet Gómez Acosta, titular de la Coordinación General del Comunicación y Difusión Secretaria técnica Representaciones de los partidos políticos Participantes

IEEG destaca importancia de los debates para el voto informado

La consejera electoral Blanca Marcela Aboytes Vega señaló que la comisión será un espacio de diálogo y construcción de acuerdos, en el que se escucharán distintas perspectivas para sumar esfuerzos y cumplir con la organización de los debates.

“Los debates permiten a la ciudadanía conocer y contrastar las ideas, las propuestas, los planteamientos de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, son, por tanto, una herramienta que contribuye al ejercicio de un voto libre, informado y razonado”, refirió.

Por su parte, el consejero electoral Gustavo Hernández Martínez expresó que estos encuentros permiten a la sociedad conocer directamente las propuestas de las candidaturas y contrastar sus ideas para fomentar la crítica constructiva.

“En esta Comisión estaremos receptivos a las propuestas que podamos construir juntos como órgano colegiado, esta labor de los debates es fundamental para que las candidaturas directamente se dirijan a la ciudadanía con sus propuestas”, dijo.

Buscan coordinación con partidos para los debates municipales y distritales

El consejero electoral Eduardo Joaquín del Arco Borja destacó la importancia de trabajar en conjunto con las representaciones de los partidos políticos para organizar los debates distritales y municipales.

Señaló que estos encuentros permitirán a la ciudadanía escuchar directamente las propuestas de las candidaturas, en tiempo real y bajo condiciones auténticas.

“Los debates en esta nueva era cobran una relevancia fundamental para la organización del proceso electoral, pero no sólo para la organización, representan un elemento esencial para garantizar a la ciudadanía, la autenticidad y eficacia del sufragio”, comentó.